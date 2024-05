Das Wetter: Stark bewölkt, gebietsweise Regen

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag stark bewölkt bis trüb, gebietsweise Regen, südlich der Donau auch Gewitter. Höchstwerte zwischen 11 und 18 Grad. Kommende Nacht überwiegend bewölkt, an den Alpen örtlich Dauerregen, um 9 Grad. Morgen bewölkt und im Süden gebietsweise Regen, in Franken später freundlicher, ähnlich warm wie heute. An Christi Himmelfahrt und am Freitag vielerorts freundlich, 17 bis 22 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.05.2024 12:00 Uhr