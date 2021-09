Das Wetter: Spätsommerlich, viel Sonnenschein, um 24 Grad

Nachrichtenarchiv - 04.09.2021 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Wenn sich die Frühnebelfelder aufgelöst haben, scheint die Sonne - meist ist der Himmel durchweg blau, nur über den Alpen bilden sich ein paar Quellwolken. Höchsttemperaturen von 22 Grad im Allgäu bis 26 Grad im Spessart. In der kommenden Nacht sinken die Werte auf 12 bis 7 Grad. Morgen ganz in Süden einzelne Schauer, sonst wenig Änderung. Am Montag mehr Wolken.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 04.09.2021 07:00 Uhr