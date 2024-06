Das Wetter: später Schauer, bis 30 Grad

Das Wetter in Bayern: Sonne und Wolken. Im Tagesverlauf einzelne Schauer und teils kräftige Gewitter. Höchstwerte 22 bis 30 Grad. In der Nacht vereinzelt Schauer und Gewitter. Tiefstwerte um 16 Grad. Morgen und am Freitag weiter unbeständig mit Wolken, teils längeren sonnigen Abschnitten, Schauern und teils kräftigen Gewittern. Am Samstag viel Sonne, ab dem Nachmittag aber erneut Schauer und Gewitter.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.06.2024 10:00 Uhr