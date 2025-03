Das Wetter: Sonnig, von Westen her Wolken, maximal 16 bis 22 Grad

Das Wetter in Bayern: Erst oft sonnig, von Schwaben her später dichte Wolken. Höchstwerte 16 bis 22 Grad. In der Nacht mehr Wolken bei Tiefstwerten um 5 Grad. Die Aussichten bis Montag: Morgen teils sonnig, teils trüb, am Sonntag mehr Wolken als Sonne und zeitweise Schauer oder Gewitter. Am Montag ebenfalls wechselhaft. Maximal 12 bis 17 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.03.2025 10:00 Uhr