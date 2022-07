Das Wetter: Sonnig und windig bei 32 bis 38 Grad

In Bayern brüten immer mehr Störche

Hilpoltstein: In Bayern haben sich noch nie so viele Störche zum Brüten niedergelassen wie in diesem Jahr. Nach Angaben des Landesbundes für Vogelschutz wurden rund 1000 Weißstorch-Brutpaare gezählt. Das sei der höchste Bestand seit Beginn der Aufzeichnung im Jahr 1900, hieß es. Die meisten Störche siedelten sich bei Oettingen in Schwaben oder Uehlfeld in Mittelfranken an. Aber auch in Ostbayern seien neue Nester entdeckt worden. Seit Anfang 2000 steige die Population stetig an. Als Grund wird das veränderte Zugverhalten der Störche genannt. Immer mehr Vögel überwintern demnach in Spanien und nicht mehr in Afrika.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.07.2022 13:00 Uhr