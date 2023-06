Das Wetter: Sonnig und warm, örtlich Gewitter, bis 29 Grad

Kurzmeldung ein/ausklappen Mutmaßlicher Täter von Annecy wird psychiatrisch untersucht

Annecy: Der mutmaßliche Täter des Messerangriffs auf Kinder in Annecy wird heute psychiatrisch untersucht. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich bei dem Mann um einen 31 Jahre alten Syrer, der zehn Jahre in Schweden gelebt hatte und dort als Flüchtling anerkannt war. Die dortigen Behörden verweigerten ihm aber die schwedische Staatsbürgerschaft. Vor wenigen Monaten kam er nach Frankreich. Dort wurde ihm vor wenigen Tagen mitgeteilt, dass sein Asylgesuch abgelehnt wurde, da er bereits in Schweden Asyl erhalten hatte. Auf einem Spielplatz in Annecy griff er gestern vier kleine Kinder und zwei Erwachsene mit einem Messer an. Zwei der verletzten Kinder befinden sich noch in kritischem Zustand.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.06.2023 11:00 Uhr