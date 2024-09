Das Wetter: sonnig und warm mit Gewittergefahr

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag ist es überwiegend sonnig bei bis zu 31 Grad. Der Wetterdienst warnt für Teile Oberbayerns, Mittelfrankens und Schwabens vor schwerem Gewitter. Die Tiefstwerte in der Nacht liegen zwischen 18 und 12 Grad, zum Morgen hin gibt es örtlich Nebel. Morgen wird es wieder sonnig und heiß, im Allgäu kann es zum Abend hin Schauer und Gewitter geben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.09.2024 17:00 Uhr