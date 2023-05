Meldungsarchiv - 27.05.2023 11:15 Uhr Aktuelle Meldungen

Das Wetter in Bayern: Heute bleibt es sonnig bei 18 bis 24 Grad. Erst am späten Nachmittag an den Alpen leichte Schauerneigung. Die Nacht wird klar mit Tiefstwerten um 8 Grad. Bis Dienstag bleibt es sonnig, nur an den Alpen kann es auch mal Schauer oder Gewitter geben. Die Temperaturen steigen auf Werte zwischen 19 und 25 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 27.05.2023 11:15 Uhr