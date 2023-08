Das Wetter: Sonnig und warm

Das Wetter in Bayern: Auch am Abend freundlich. Die Nacht ist vielerorts klar oder nur leicht bewölkt, zum Morgen hin sind in Unterfranken Schauer und Gewitter möglich. Morgen und auch Sonntag und Montag viel Sonne vor allem in Süd- und Ostbayern. Örtlich gibt es aber Gewitter. Höchstwerte 24 bis 32 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 11.08.2023 18:15 Uhr