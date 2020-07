Nachrichtenarchiv - 13.07.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Freundlich und trocken mit längeren sonnigen Abschnitten und einigen Wolken. Höchstwerte zwischen 21 und 26 Grad. Morgen überwiegend heiter und trocken. Am Mittwoch wechselnd bewölkt, mit Schauern und Gewittern, am Donnerstag unbeständig. Tiefstwerte nachts zwischen 15 und 8 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 13.07.2020 06:00 Uhr