Das Wetter: Sonnig und trocken bei maximal 12 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag meist sonnig. Zum Abend hin gebietsweise Schleierwolken. Höchstwerte 7 bis 12 Grad. In der Nacht meist klar oder leicht bewölkt. Örtlich Nebel. Tiefstwerte -1 bis -6 Grad. Auch in den kommenden Tagen nach Nebel Sonne, örtlich Schleierwolken. Die Höchstwerte erreichen 10 bis 15 Grad, am Donnerstag bis 17 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.03.2025 15:00 Uhr