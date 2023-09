Das Wetter: Sonnig und sehr warm

Das Wetter in Bayern: Den ganzen Tag über sonnig und warm bei Höchstwerten zwischen 26 und 30 Grad. In der Nacht klar, Tiefstwerte um 12 Grad. Auch in den kommenden Tagen viel Sonnenschein bei 27 bis 31 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 08.09.2023 11:45 Uhr