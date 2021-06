Nachrichtenarchiv - 14.06.2021 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Bis zum Abend scheint die Sonne bei Temperaturen zwischen 22 Grad und 27 Grad. Nach einer klaren Nacht mit Tiefstwerten um 11 Grad ist es morgen wieder sonnig und warm. Die weiteren Aussichten: Auch am Mittwoch sommerlich und noch heißer, bis 32 Grad, am Donnerstag bis 35 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 14.06.2021 12:00 Uhr