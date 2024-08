Das Wetter: Sonnig und heiß, später örtlich Gewitter

Das Wetter in Bayern: Viel Sonnenschein bei 29 bis 34 Grad, ab dem Nachmittag teils heftige Gewitter. In der Nacht zunächst noch gewittrig, dann vielerorts klar. Tiefstwerte um 18 Grad. In den nächsten Tagen bleibt es ähnlich. Höchstwerte dann 26 bis 31 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.08.2024 11:00 Uhr