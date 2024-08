Das Wetter: Sonnig und heiß, später Gewitter möglich

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag sonnig bei 30 bis 34 Grad. Später sind in den Alpen vereinzelt Gewitter möglich. In der Nacht im Westen gebietsweise Regen. Tiefstwerte 19 bis 15 Grad. Die Aussichten: Morgen und am Montag wechselhaft mit Regen, nur im westlichen Franken freundlicher. Tageshöchsttemperaturen 18 bis 25

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.08.2024 15:00 Uhr