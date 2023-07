Kurzmeldung ein/ausklappen Das Wetter: Sonnig und heiß

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag überwiegend sonnig. Am späten Nachmittag und Abend dann leichte Gewitterneigung in der Nähe der Berge. 30 bis 37 Grad. In der Nacht zunächst meist klar, später vereinzelt Schauer oder Gewitter. Es kühlt auf um die 18 Grad ab. - Die weiteren Aussichten: Morgen und am Dienstag weiterhin viel Sonne, vereinzelt Schauer und kräftige Gewitter. Am Mittwoch kühler, windiger und die Neigung zu Gewittern nimmt zu.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.07.2023 12:00 Uhr