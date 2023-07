Meldungsarchiv - 09.07.2023 11:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Das Wetter in Bayern: Heute viel Sonnenschein, nur am späten Nachmittag und Abend sind einzelne Gewitter möglich. Die Höchstwerte erreichen 30 bis 37 Grad. Auch morgen und am Dienstag wird es oft sonnig und es kann vereinzelt Schauer und kräftige Gewitter geben. Abkühlung in den Nächten auf 19 bis 14 Grad. Die Tageshöchsttemperaturen erreichen 28 bis 36 Grad, am Mittwoch dann nur noch 24 bis 28 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.07.2023 11:00 Uhr