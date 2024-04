Das Wetter: Sonnig und bis 26 Grad warm

Das Wetter in Bayern: Auch am Nachmittag sonnig bei Höchstwerten zwischen 20 Grad im Landkreis Hof und 26 Grad im Münchner Raum. Die kommende Nacht wird sternenklar. Es kühlt ab auf Werte zwischen 13 und 8 Grad. Morgen tagsüber freundlich und bis 26 Grad warm. Am Montag und Dienstag regnerisch, windig und deutlich kühler.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.04.2024 15:00 Uhr