Das Wetter: Sonnig, später Schauer und Gewitter

Das Wetter in Bayern: Sonnig, teils sehr windig, vereinzelt Schauer und Gewitter, der deutsche Wetterdienst warnt vor schweren Unwettern mit Hagel, Starkregen und schweren Sturmböen in Unter- und Mittelfranken sowie in Schwaben. Kommende Nacht bei 18 bis 11 Grad gebietsweise weitere Regenfälle und Gewitter, örtlich Unwettergefahr. Später Wetterberuhigung. Die weiteren Aussichten: Morgen in Alpennähe noch Schauer und Gewitter, sonst freundlich bei 19 bis 25 Grad. Am Sonntag meist sonnig.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.05.2022 18:00 Uhr