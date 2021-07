Das Wetter: Sonnig, später örtlich Schauer oder Gewitter, maximal 23 bis 32 Grad

Zahl der Toten nach Hochhaus-Einsturz in den USA steigt auf 28

Miami: Nach der gezielten Sprengung des bei Miami Beach teilweise eingestürzten Wohnkomplexes haben die Einsatzkräfte vier weitere Leichen aus den Trümmern geborgen. Damit steigt die Zahl der Toten auf 28. Als vermisst gelten 117 Menschen. Es ist weiter unklar, wie viele von ihnen zum Unglückszeitpunkt tatsächlich in dem Gebäude waren. Das Hochhaus war am 24. Juni teilweise eingestürzt. Die Ermittler haben bisher nicht feststellen können, was den 40 Jahre alten Wohnkomplex zum Einsturz gebracht hat. Den Einsatzkräften machten bei der Suche nach Überlebenden auch Gewitter zu schaffen, denn der Tropensturm Elsa nähert sich Florida.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 06.07.2021 06:00 Uhr