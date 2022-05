Nachrichtenarchiv - 19.05.2022 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Sonnig, später einige Wolken. Ab dem Nachmittag örtlich kräftige Schauer und Gewitter. Höchstwerte 26 bis 31 Grad. In der Nacht noch einzelne Schauer und Gewitter, Tiefstwerte um 15 Grad. Bis Sonntag weiterhin viel Sonne, immer wieder Gewitter, dabei erst recht heiß, am Sonntag dann nur noch 19 bis 25 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.05.2022 11:00 Uhr