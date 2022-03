Nachrichtenarchiv - 19.03.2022 09:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Meist sonnig, später von Osten her einige Wolken, ganz vereinzelt Schauer möglich. Höchstwerte 7 bis 12 Grad bei lebhaftem bis starkem Wind. In der Nacht Schauer am westlichen Alpenrand, sonst klar bei Tiefstwerten um 0 Grad. In den kommenden Tagen nahezu ungetrübter Sonnenschein bei höchstens 10 bis 15 Grad, am Dienstag bis 17 Grad.

Quelle: BR24 Nachrichten, 19.03.2022 09:45 Uhr