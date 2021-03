Nachrichtenarchiv - 25.03.2021 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Am Vormittag sonnig, am Nachmittag zunehmend wolkig, aber meist trocken. Höchstwerte 10 bis 15 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen viele Wolken bei bis zu 17 Grad. Am Samstag regnerisch und kühler. Am Sonntag wieder freundlicher.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.03.2021 06:00 Uhr