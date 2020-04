Das Wetter: Sonnig oder leicht bewölkt, 13 bis 20 Grad

Nachrichtenarchiv - 15.04.2020 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Sonnig mit einigen hohen Wolkenfeldern. Höchsttemperaturen von 13 Grad im Passauer Land bis 20 Grad in manchen Alpentälern. Kommende Nacht Tiefstwerte zwischen 6 Grad an Bodensee und minus einem Grad in Oberfranken. Morgen wieder überwiegend sonnig oder locker bewölkt und noch wärmer: zwischen 18 und 24 Grad. Und die weiteren Aussichten: die Nächte werden milder, sonst wenig Änderung.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.04.2020 16:00 Uhr