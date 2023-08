Das Wetter: Sonnig mit teils heftigen örtlichen Gewittern

Das Wetter in Bayern: Am Abend sonnig mit örtlichen, vielfach heftigen Gewittern. Für Teile Bayerns gilt eine entsprechende Warnung des Wetterdienstes. Spätestens in der zweiten Nachthälfte meist trocken und auch länger klar bei Tiefstwerten um 14 Grad. Bis zum Sonntag viel Sonne mit nur wenig Gewittern. Tageshöchstwerte zwischen 27 und 33 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.08.2023 17:00 Uhr