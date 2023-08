Das Wetter: Sonnig mit örtlichen Gewittern bei 26 bis 31 Grad

Das Wetter in Bayern: Vielerorts sonnig mit höchstens einigen lockeren Wolkenfeldern. Vereinzelt kräftige Gewitter, besonders in der Nähe der Berge. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Unwettern in den mittelfränkischen Landkreisen Ansbach, Roth und Weißenburg-Gunzenhausen. Höchstwerte 26 bis 31 Grad. In der kommenden Nacht meist klar oder leicht bewölkt; nur in Teilen Frankens vorübergehend gewittrig. Tiefstwerte 18 bis 14 Grad. Morgen wenig Änderung. Freitag und Samstag sonnig und sommerlich warm.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.08.2023 16:00 Uhr