Das Wetter: Sonnig mit Höchstwerten 18 bis 23 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag sonnig oder höchstens leicht bewölkt. Höchstwerte 18 bis 23 Grad. In der meist klaren Nacht Abkühlung auf Tiefstwerte um 8 Grad. Morgen und übermorgen wenig Änderung. Am Sonntag später leichte Schauer möglich. Am Montag wechselnd bewölkt mit einzelnen Schauern, Höchstwerte 18 bis 26, am Montag nur noch 13 bis 17 Grad. ,

Sendung: BR24 Nachrichten, 12.04.2024 11:45 Uhr