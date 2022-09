Das Wetter: Sonnig mit einigen Wolkenfeldern

Nachrichtenarchiv - 23.09.2022 14:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag sonnig mit einigen hohen Wolkenfeldern. Höchstwerte 15 bis 20 Grad. In der Nacht zunehmend bewölkt, zum Morgen hin in Schwaben vereinzelt Regen möglich. Tiefstwerte 10 bis 4 Grad. In den nächsten Tagen überwiegend bewölkt mit höchstens kurzen sonnigen Abschnitten. Vereinzelt, am Sonntag im Süden häufig Regen. Höchstwerte 12 bis 18 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 23.09.2022 14:45 Uhr