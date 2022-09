Das Wetter: Sonnig mit einigen Wolkenfeldern

Nachrichtenarchiv - 23.09.2022 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag sonnig mit einigen hohen, zum Abend langsam dichter werdenden Wolkenfeldern. Höchstwerte 15 bis 20 Grad. In der Nacht zunehmend bewölkt, zum Morgen hin in Schwaben vereinzelt Regen möglich. Tiefstwerte um 8 Grad. Morgen und in den folgenden Tagen überwiegend bewölkt mit höchstens kurzen sonnigen Abschnitten. Vereinzelt, am Sonntag im Süden häufig Regen. Höchstwerte 12 bis 18 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.09.2022 12:00 Uhr