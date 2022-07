Nachrichtenarchiv - 17.07.2022 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Fast überall sonnig und warm bei bis zu 29 Grad. In der Nacht Abkühlung auf 16 bis 7 Grad. Auch in den nächsten Tagen viel Sonne, morgen mit 35 und am Dienstag mit 38 Grad hochsommerlich heiß.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.07.2022 16:00 Uhr