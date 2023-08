Das Wetter: Sonnig, in Alpennähe vereinzelt Gewitter

Das Wetter in Bayern: Sonnig mit einigen wenigen Wolken. In Alpennähe vereinzelt Schauer und Gewitter möglich. 27 bis 32 Grad. In der Nacht höchstens leicht bewölkt bei Werten um 16 Grad. Morgen und auch am Freitag weiterhin meist freundlich und dabei wieder heiß. Örtlich Schauer und Gewitter. Am Samstag sonnige Abschnitte, aber auch Wolken und Regenschauer. Nur mehr 23 bis 27 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 23.08.2023 14:45 Uhr