Das Wetter: Sonnig, im Süden später auch Wolken, Höchstwerte 20 bis 26 Grad

Das Wetter in Bayern: Heute viel Sonne, nur an den Alpen zeitweise wolkig. Am Nachmittag und Abend im Süden gebietsweise dichtere Wolkenfelder und direkt an den Alpen einzelne Schauer oder Gewitter möglich. In Böen lebhafter Wind. Höchstwerte 20 bis 26 Grad. In der Nacht im Norden meist klar, im Süden gebietsweise wolkig, gebietsweise Schauer. Tiefstwerte um 10 Grad. In den nächsten Tagen teils länger sonnig und warm, teils wolkig und vereinzelt Schauer oder Gewitter.

Sendung: BR24 Nachrichten, 04.06.2023 10:00 Uhr