Kurzmeldung ein/ausklappen Das Wetter: Sonnig, im Süden gebietsweise bewölkt, Höchstwerte 17 bis 23 Grad

Das Wetter in Bayern: In Teilen Oberbayerns und Schwabens noch bewölkt, sonst oft sonnig. An den Alpen ganz vereinzelte Schauer. Höchstwerte 17 bis 23 Grad. In der Nacht Tiefstwerte zwischen 11 und 6 Grad. Morgen freundlich, am Pfingstwochenende viel Sonnenschein. An den Alpen sind ganz vereinzelte Schauer oder Gewitter möglich. Höchstwerte 17 bis 23, am Pfingstsonntag 21 bis 26 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 25.05.2023 14:45 Uhr