Das Wetter: Sonnig, Höchstwerte 27 bis 32 Grad

Das Wetter in Bayern: Sonnig bei Höchsttemperaturen zwischen 27 und 32 Grad. Ab dem Nachmittag lokale Schauer und Gewitter. In der kommenden Nacht meist klar oder leicht bewölkt bei Werten um 16 Grad. Morgen und am Freitag unverändert sonnig und örtlich Gewitter bei maximal 33 Grad. Am Samstag teils sonnig, teils wolkig mit Regenschauern und teils kräftigen Gewittern. Temperaturen dann 23 bis 27 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.08.2023 10:00 Uhr