Das Wetter: Sonnig, gebietsweise wolkig, bis 19 Grad

Steinmeier bekundet in Kiew deutsche Solidarität

Kiew: Bei seinem Besuch in der Ukraine hat Bundespräsident Steinmeier seine Solidarität mit den Menschen in dem Land bekundet. Nach seiner Ankunft sagte er, er wolle sich ein Bild vom Leben der Menschen "mitten im Krieg" machen und ein Zeichen der Solidarität setzen. Wenige Stunden nach seiner Ankunft ist in Kiew und anderen Teilen der Ukraine Raketenalarm ausgelöst worden. Betroffen ist offenbar vor allem der Osten des Landes. Steinmeier appellierte an die Deutschen, nicht zu vergessen, was der Krieg für die Ukrainer bedeutet und "einen Moment lang durch die Augen der Ukrainer" zu sehen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.10.2022 12:00 Uhr