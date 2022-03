Nachrichtenarchiv - 23.03.2022 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag sonnig, Höchstwerte 15 bis 19 Grad. In der Nacht sternenklar, Tiefstwerte plus 2 bis minus 4 Grad. Auch die nächsten Tage sonnig. Höchstwerte 14 bis 19 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.03.2022 16:00 Uhr