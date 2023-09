Das Wetter: Sonnig bei Werten bis 25 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag sonnig bei 21 bis 25 Grad. Nachts zunächst sternenklar, später lokale Nebelfelder. Temperaturrückgang auf 11 bis 6 Grad. Auch in den nächsten Tagen nach Nebelauflösung viel Sonne. Nächtliche Tiefstwerte 14 bis 8 Grad, tagsüber Erwärmung auf 21 bis 27 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.09.2023 15:00 Uhr