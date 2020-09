Das Wetter: Sonnig bei maximal 21 bis 26 Grad

Nachrichtenarchiv - 21.09.2020 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Vielerorts ungetrübter Sonnenschein, in den Alpen sind ab dem Nachmittag Gewitter möglich. Die Temperaturen steigen auf maximal 21 bis 26 Grad. In der Nacht klar bei 11 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen freundlich mit leichter Gewitterneigung in den Alpen. Ab Mittwoch teils sonnig, teils bewölkt mit vereinzelten Schauern und Gewittern bei maximal 19 bis 27 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 21.09.2020 11:00 Uhr