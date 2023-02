Nachrichtenarchiv - 09.02.2023 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Meist sonnig bei 0 bis 5 Grad. In der Nacht teils wolkig, teils klar. Temperaturen bis minus 7 Grad. Morgen wieder sonnig, nur im Norden Frankens und der Oberpfalz bewölkt. Am Samstag von der Rhön bis zum Bayerischen Wald bewölkt und vereinzelt Regen, sonst mehr Sonne als Wolken. Am Sonntag meist bewölkt und örtlich Regen, nur in Teilen Schwabens und Oberbayerns freundlich. Höchstwerte 1 bis 9 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.02.2023 11:00 Uhr