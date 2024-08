Das Wetter: Sonnig bei bis zu 33 Grad

Das Wetter in Bayern: Weitgehend sonnig, erst abends am Alpenrand einzelne Gewitter möglich. Höchsttemperaturen zwischen 29 und 33 Grad. Kommende Nacht anfangs klar, später von Westen her regnerisch. Tiefstwerte um 17 Grad. Die Aussichten: Morgen überwiegend bewölkt mit schauerartigen Regenfällen und Gewittern. Am Montag im Norden freundlich, im Süden bewölkt mit etwas Regen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.08.2024 09:00 Uhr