Das Wetter: Sonnig bei 8 bis 17 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag in den Mittelgebirgen zeitweise bewölkt, sonst sonnig. Sehr lebhafter Wind mit starken Böen. Höchstwerte zwischen 8 und 17 Grad. In der Nacht von Norden her wolkig bei Temperaturen zwischen 7 und 0 Grad. Bis Mittwoch bleibt es im Süden freundlich. Im Norden bewölkt und gelegentlich Regen. Es bleibt windig. Am Donnerstag in ganz Bayern wechselhaft mit Schauern. Höchstwerte zwischen 6 und 14 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.02.2024 15:00 Uhr