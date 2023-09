Das Wetter: sonnig bei 24 bis 29 Grad

Das Wetter in Bayern: Nach örtlichem Frühnebel gibt es viel Sonnenschein, die Höchstwerte erreichen 24 bis 29 Grad. In der sternenklaren Nacht Abkühlung auf Tiefstwerte um 11 Grad. Die Aussichten: In den nächsten Tagen unter Hochdruckeinfluss weiterhin sonniges Wetter bei Tageshöchsttemperaturen zwischen 25 und 29 Grad. Tiefstwerte in den Nächten 16 bis 9 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.09.2023 06:00 Uhr