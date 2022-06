Nachrichtenarchiv - 25.06.2022 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Im Osten am Vormittag vielerorts bewölkt und vereinzelt Regen, sonst trocken und teils länger sonnig. Temperaturen zwischen 24 und 27 Grad. Morgen viel Sonnenschein bei maximal 31 Grad. Am Montag im Tagesverlauf von Westen her örtlich Schauer und Gewitter. Dienstag teils sonnig, teils bewölkt mit Schauern und Gewittern.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.06.2022 09:00 Uhr