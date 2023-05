Das Wetter: Sonnig bei 20 bis 26 Grad

Kurzmeldung ein/ausklappen FC Bayern-Spitze erklärt sich zu Personalentscheidungen

München: Die Führungsspitze des FC Bayern hat am Mittag offiziell den neuen Vorstandsvorsitzenden Dreesen vorgestellt. Club-Präsident Hainer sagte, trotz des überraschenden Gewinns der Deutschen Meisterschaft sei die Saison nicht so gelaufen wie gewünscht. Zum Ende der Saison wolle man deshalb einen Neustart wagen und habe die Entscheidung getroffen, sich vom Vorstandsvorsitzenden Kahn und Sportdirektor Salihamidzic zu trennen. Kahns Nachfolger Dreesen habe seit Jahren tiefen Einblick in das Unternehmen FCBayern und sei eine gute Wahl. Ein Sportvorstand werde noch gesucht. Nach Angaben der Clubspitze sei das Gespräch mit Oliver Kahn am Freitag - so wörtlich - nicht so gut gelaufen. Man habe keine einvernehmliche Einigung erzielt. Kahn selbst hat in den sozialen Medien Berichten widersprochen, er habe die Nachricht über seinen erzwungenen Abschied höchst emotional aufgenommen und sei ausgerastet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.05.2023 12:00 Uhr