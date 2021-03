Das Wetter: Sonnig bei 18 bis 24 Grad

Bayern beginnt morgen mit Impfungen bei Hausärzten

München : Bayern beginnt noch vor Ostern in Hausarztpraxen mit Impfungen gegen das Coronavirus. Wie Ministerpräsident Söder nach dem Impfgipfel mitteilte, werden den gut 1600 Hausärzten pro Praxis zunächst 20 Impfdosen pro Woche zur Verfügung stehen. Söder kündigte zudem an, dass die Notreserven der Impfstoffe in Bayern aufgelöst würden. Der Abstand zwischen der Erst- und Zweitimpfung werde auf die maximal zulässige Zeit vergrößert. Künftig solle außerdem rund um die Uhr geimpft werden. Auch an Ostern werde in den Impfzentren weiter geimpft. Der CSU-Chef wörtlich "Es gibt keine Osterruhe fürs Impfen". In etwa einem Monat soll in Bayern auch das Impfen über Betriebsärzte in großen Unternehmen beginnen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 30.03.2021 14:00 Uhr