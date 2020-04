Nachrichtenarchiv - 22.04.2020 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Sonnig bei 16 bis 23 Grad, teils lebhafter bis starker Wind. Nachts klar bei Tiefstwerten um 5 Grad. Und die weiteren Aussichten: Weiterhin oft sonnig, Freitag- und Samstagabend in den Alpen leichte Schauerneigung. Höchstwerte 19 bis 24, am Samstag 13 bis 19 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 22.04.2020 13:00 Uhr