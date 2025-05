Das Wetter: Sonnig, an den Alpen örtlich Regen oder Gewitter

Das Wetter in Bayern: Oft sonnig bei 17 bis 24 Grad. An den Alpen bewölkt, zwischen Allgäu und Karwendel örtlich Schauer oder Gewitter. Und die weiteren Aussichten: Morgen und am Mittwoch unverändert freundlich, an den Alpen örtlich Regen bei 17 bis 22 Grad. Am Donnerstag erst freundlich, dann ziehen Wolken auf.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.05.2025 11:00 Uhr