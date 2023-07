Das Wetter: Sonnenschein bei bis zu 37 Grad

Kurzmeldung ein/ausklappen Polen verlegt Soldaten an die Grenze zu Belarus

Warschau: Polen verlegt nach eigenen Angaben mehr als 1000 zusätzliche Soldaten und knapp 200 Militärfahrzeuge in die Grenzregion zu Belarus. Man wolle damit seine Bereitschaft demonstrieren, auf mögliche "Destabilisierungsversuche" zu reagieren. Seit dem gescheiterten Putsch sollen sich die Soldaten der russischen Wagner-Truppen in Belarus aufhalten. Außerdem hatte Moskau angekündigt, taktische Atomraketen nach Belarus zu verlegen. Ob die Waffen schon angekommen sind, ist allerdings unklar. - Die Ukraine hat unterdessen ihre Forderung nach einer Aufnahme in die Nato bekräftigt. Unmittelbar vor dem Nato-Gipfel in Litauen sagte der ukrainische Botschafter in Deutschland, Makeiev, sein Land erwarte eine "klare und deutliche Einladung" zum Nato-Beitritt. Bei dem Treffen am Dienstag und Mittwoch soll es auch um dieses Thema gehen. Bereits morgen wird US-Präsident Biden zu einem Kurzbesuch in Großbritannien erwartet um sich im Vorfeld des Nato-Gipfels mit Premierminister Sunak abzustimmen.

