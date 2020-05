Das Wetter: Sonne, Wolken, Wind und einzelne Schauer.

Nachrichtenarchiv - 03.05.2020 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag Wolken im Wechsel mit freundlichen Abschnitten, dazu lebhafter Wind. Im Westen häufiger Sonne. Im Osten zwischendurch Regen. Temperaturen 12 bis 17 Grad. In der kommenden Nacht vielerorts klar, nur an den Alpen einzelne Schauer. Tiefstwerte 10 bis 2 Grad. Morgen keine Änderung, mit 14 bis 19 Grad aber noch etwas wärmer. Die weiteren Aussichten: Am Dienstag wieder häufiger Sonne, am Mittwoch bayernweit.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 03.05.2020 16:00 Uhr