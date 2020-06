Das Wetter: Sonne, Wolken, vereinzelt Schauer, maximal 23 Grad

Nachrichtenarchiv - 20.06.2020 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Heute wechselnd bewölkt mit freundlichen Abschnitten, ganz im Westen Bayerns mitunter länger sonnig. Vereinzelt auch Schauer oder Gewitter. Die Höchstwerte erreichen 18 bis 23 Grad. Morgen und am Montag vielerorts freundlich mit längeren sonnigen Abschnitten; vereinzelt Schauer, besonders in Alpennähe. Dienstag viel Sonnenschein. Höchstwerte bis 26, am Dienstag bis 28 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 20.06.2020 10:00 Uhr